الرئيس الغانم يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الماليزي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:42 17/04/2019 حدث بتاريخ: 15:42 17/04/2019

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الماليزي محمد عارف يوسف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل النهوض والدفع بها نحو آفاق ارحب واوسع.

كما تطرقت المباحثات الى عدد من الملفات التي تهم الجانبين وعلى رأسها التعاون وتنسيق المواقف ما بين مجلس الامة الكويتي والبرلمان الماليزي في مختلف المحافل البرلمانية.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي والنائبان خالد الشطي وناصر الدوسري وسفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي وسفير ماليزيا لدى الكويت داتو محمد علي سلامات.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في القاعة متعددة الاغراض بمبنى صباح الاحمد للاعضاء حضرها عدد من النواب.

يذكر ان رئيس مجلس النواب الماليزي وصل والوفد المرافق له الى البلاد يوم الاحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق خمسة ايام.