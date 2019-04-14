الصحية البرلمانية: خفض مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا بدلًا من 35 في "القطاع الأهلي"

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كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 18:14 14/04/2019 حدث بتاريخ: 18:15 14/04/2019

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم التقرير الأربعين التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

وأكد رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير أنه تم إقرار قانون العمل الأهلي كما أقر في المداولة الأولى مع خفض مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا بدلًا من 35 كما كان في القانون الذي أقر بالمداولة الأولى.

وقال الخضير إن هناك خلطًا بين الأثر الرجعي على المادة 51 من القانون الفقرة الأخيرة وفيما يخص نهاية الخدمة أما الإجازات فأثرها فوري، والإجازات أصبحت 30 يومًا مع عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية".

وأضاف أن "التعديل تعلق فقط بالإجازات الخاصة بالعاملين الكويتيين كونهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية".