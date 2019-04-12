الرئيس الغانم: تكريم أمير البلاد هو تكريم لنا ككويتيين مؤمنين بنهج سموه ونتصرف دوما بمقتضى هذا النهج

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 22:51 12/04/2019 حدث بتاريخ: 22:51 12/04/2019

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان خطوة البنك الدولي اليوم بتكريم حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هي شهادة دولية أخرى للنهج الذي اختطه سموه والقاضي بأنسنة العمل السياسي .

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة تكريم البنك الدولي لسمو امير البلاد خلال فعالية اقيمت في العاصمة الامريكية واشنطن وحضرها ممثل سمو امير البلاد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وكبار المسؤولين في البنك .

وقال الغانم ان سموه اخرج العمل السياسي من كونه مرادفا لمصطلحات المكر والتآمر والخداع وديمومة التصارع والتنافس الى كونه فضاءا للعمل القائم على الثقة بالنفس والمكاشفة والشفافية ومساعدة الاخر والتعاون والتكامل ،

واضاف " ان سموه في تعامله مع اكثر من ملف اقليمي اخرج التعاطي السياسي من ضيق المصالح والمكاسب الانية وسياسة تسجيل النقاط اليومي والفوري الى رحابة الاستراتيجيا وآفاقية المستقبل " .

وقال " ان جنوح سمو الامير الى أنسنة التعاطي مع الملفات السياسية المختلفة ومحاولة التركيز على الانسان وهمومه كونه المادة الخام لكل صراع سياسي هو نهج ثابت وينطلق من وعي كامل بان كل صراع مآله الى زوال وكل اقتتال مصيره الى سلام " .

وقال الغانم ان سياسة التدخل الانساني التي انتهجها سمو الامير في اكثر ملف اضافة الى سياسات الدعم التنموي للعديد من دول العالم النامية عبر صناديق التنمية الكويتية والهلال الاحمر وغيرها من مؤسسات خيرية وانسانية لاقى دوما احترام وتقدير المؤسسات الدولية في العالم وخاصة تلك المعنية بالتنمية او العمل الخيري والاغاثي .

واختتم الغانم تصريحه قائلا " ان تكريم سموه اليوم هو تكريم لنا ككويتيين مؤمنين بنهج سمو امير البلاد ونتصرف دوما بمقتضى هذا النهج " .