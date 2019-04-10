النائب النصف: نشيد باستضافة قطر لأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:34 10/04/2019 حدث بتاريخ: 14:34 10/04/2019

قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف إن مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 تناول موضوعات وقضايا عدة تهم مختلف شعوب وبلدان العالم مشيرا الى المشاركة الفاعلة للشعبة البرلمانية الكويتية في المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم .

وأضاف النصف في تصريح صحافي على هامش اعمال المؤتمر الذي يختتم اعماله في العاصمة الدوحة اليوم ان مناقشة القضايا والموضوعات في الجمعية العامة للمؤتمر واللجان الرئيسة والفرعية واتخاذ قرارات بشأنها أمر يصب في مصلحة كل البرلمانات.

وأشاد النصف باستضافة دولة قطر الشقيقة لأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 والجهود التنظيمية المبذولة مضيفا " انها تعد سابقة تاريخية أن تقوم دولة عربية باستضافة أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ".

وتقدم النصف بالتهنئة الى النائب عمر الطبطبائي بمناسبة تزكيته من قبل المجموعة العربية لعضوية منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد للمرة الثانية.

كما أشاد النصف بخطوة مشاركة طالبين من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت في المؤتمر موضحا اهمية مثل هذه المشاركات بالنسبة للطلبة ودورها في تعليمهم طرق التعامل وأساليب العمل في المحافل البرلمانية المختلفة.