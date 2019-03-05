مجلس الأمة: تمديد عمل لجنة التحقيق في الأمطار الى نهاية شهر أبريل

جانب من جلسة مجلس الأمة العادية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:17 05/03/2019 حدث بتاريخ: 13:17 05/03/2019

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها تمديد فترة تكليف المجلس للديوان إعداد تقرير يتضمن دراسة كل الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحية ومحطات الضخ الصحي والمعالجة وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.

ووافق المجلس على رسالة من النائب سعدون العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة الإسكان البرلمانية نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29) مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.

كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار النائب الدكتور عادل الدمخي بشأن تمديد عمل اللجنة إلى نهاية شهر أبريل المقبل.

ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.

واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة عددا من الرسائل الواردة إليه.

وجاء من ضمن هذه الرسائل رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.

كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

واستعرض المجلس أيضا رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.