الرئيس الغانم: تحية لفرسان الهلال الاحمر الكويتي وجهودهم في تقديم المساعدات الانسانية

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يشارك بتوزيع مساعدات جمعية الهلال الاحمر الكويتي على اللاجئين السوريين في الاردن

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 19:48 01/03/2019 حدث بتاريخ: 19:56 01/03/2019

قام رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم الجمعة بزيارات ميدانية الى المخيمات العشوائية ومخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحفي ان الغانم قام بعد الاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين في المخيمات وتفقد ظروفهم المعيشية بتوزيع مساعدات جمعية الهلال الاحمر الكويتية على مئات من اللاجئين.

ورافق الغانم خلال جولته مسؤولو الهلال الاحمر الكويتي وعلى رأسهم امين عام جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس.

واكد الغانم في تصريح للصحفيين عقب جولته التي رافقه فيها سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني ان "زيارتنا الحالية لمخيمات اللاجئين السوريين وزيارتنا غدا لعدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والزيارات التي قمنا بها السنوات الماضية للمخيمات في الاردن ولبنان تأتي انطلاقا من حرص الكويت على هذا الملف الانساني المأساوي".

وأضاف ان الكويت بذلت في هذا الملف ولا تزال تبذل جهودا كبيرة عبر تبنيها لمؤتمرات المانحين او عبر مساعدات الهلال الاحمر او الجمعيات الخيرية الكويتية اضافة الى مساهمات الكويت المنتظمة لوكالات الامم المتحدة المعنية باللاجئين ومنها مفوضية الامم المتحدة للاجئين او وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووجه الغانم التحية "للفرسان المجهولين للهلال الاحمر الكويتي" مثمنا عاليا جهودهم الدؤوبة في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين والمنكوبين وضحايا الكوارث والحروب.

وقال ان ملف اللاجئين يدعونا بشكل جدي الى ضرورة مساعدة ودعم الدول التي تحتضن هؤلاء اللاجئين وهم بالالاف مثل الاردن ولبنان.

ورأى ان سياسة التدخل الانساني الكويتية التي دشنها ويدعمها سمو امير البلاد خاصة المتعلقة بالملف السوري ماضية قدما وتتطلب منا العمل حثيثا لحشد التأييد والدعم الدولي للتعامل مع هذا الملف الانساني المأساوي.

رافق الغانم خلال زيارته اعضاء الوفد البرلماني المرافق الذي يضم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعي وامين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال واعضاء الشعبة النواب الحميدي السبيعي وعلى الدقباسي والدكتور خليل ابل والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى العاصمة الاردنية عمان فجر اليوم الجمعة للمشاركة باعمال المؤتمر ال29 للاتحاد البرلماني العربي.