الرئيس الغانم: أمير البلاد شكل رصيدا استراتيجيا وصمام امان للبلاد بخبرته وحنكته

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:12 28/01/2019 حدث بتاريخ: 13:19 28/01/2019

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان هناك علاقة ذات خصوصية متفردة بين الكويتيين بكافة اطيافهم وبين حاكمهم تقوم على اساس ارساء دعائم العدل والحقوق من جهة رأس السلطة والدعم والمؤازرة والتفويض الديمقراطي الواثق من جهة الشعب.

جاء ذلك في بيان صحفي للغانم اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى ال 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف الغانم ان "هذه المعادلة المتوازنة والشفافة هي عنوان عهد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والذي يشكل امتدادا لعهود حكام الكويت المتعاقبين سواء في مراحل الشورى التاريخية او في مرحلة العهد الدستوري الحديث".

وأفاد ان "ذكرى تولي سمو الامير مقاليد الحكم هي مناسبة يجب فيها اعادة التذكير بحقيقتين اساسيتين وهما ان سموه يشكل رصيدا استراتيجيا وصمام امان للبلاد بخبرته وحنكته والحقيقة الثانية ان المؤازرة الشعبية العفوية والثقة المطلقة برؤى سمو الامير تمثل شرطا اساسيا لاعانة سموه على العبور بالبلاد الى بر الامان في ظل المخاضات الاقليمية والدولية المتقلبة".

واوضح الغانم "نحن ككويتيين نعرف اكثر من غيرنا مقدار الجهد والطاقة التي يبذلها سمو الامير لتحصين الكويت من كل مخاطر الصراعات والاحترابات التي تجري بالمنطقة دون توقف ومن هنا يقوم الكويتيون بتقديم كل صنوف الدعم الشعبي لسموه لتمكينه من اداء مهامه ورسالته كوسيط عادل وكحكم نزيه وكقائد انساني في منطقة تشهد كافة انواع العبث السياسي والاستراتيجي".

وذكر ان "اولى المسؤوليات التي علينا ككويتيين القيام بها هي العمل دون هوادة لتحصين جبهتنا الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية سياسيا ومجتمعيا لنكون خير عون لسموه في سعيه الدؤوب لتعزيز اجواء الاستقرار السياسي داخليا وخارجيا".

واختتم الغانم بيانه قائلا "نسأل الله العلي القدير أن يسبغ على سمو أمير البلاد نعمة الصحة والعافية وأن يسدد خطاه ومساعيه الدؤوبة في حفظ مصالح البلاد والعباد إنه سميع مجيب".