الرئيس الغانم: "التنسيقية الخماسية" لا تتعارض مع "الأولويات" بل هي مكملة لها

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:35 16/01/2019 حدث بتاريخ: 14:35 16/01/2019

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن اللجنة التنسيقية الخماسية التي أعلن مكتب المجلس عن تشكيلها في اجتماعه الإثنين الماضي لا تتعارض مع لجنة الأولويات بل هي مكملة لها .

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين اتفقنا خلال الاجتماع الذي حضره 26 من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة على أن دور هذه اللجنة الخماسية تنسيقي ولا يأخذ دور لجنة الاولويات ولا يمكن القبول بأن تلغي اللجنة التنسيقية دور لجنة الأولويات ، مؤكدا أن كل ما يدور حول هذا الموضوع عار عن الصحة .

وقال أن لجنة الأولويات مستمرة في القيام بدورها وهي تضم في عضويتها رئيسي لجنتي الشؤون التشريعية والمالية لذا تم الاتفاق على دخول ممثلي لجان أخرى في اللجنة التنسيقية والذين قد يحملون أفكارا جديدة حتى نتوصل إلى توافق نيابي لدى الاغلبية النيابية وكي تدلي كل الاطراف بدلوها في ترتيب أولويات المجلس وجدول الأعمال .

وأوضح أنه تم اليوم بحث مجموعة من القوانين التي سيتم إدراجها على جدول أعمال جلسات فبراير ومارس المقبلين ، ونتمنى نجاح هذه التجربة وان ينجح التنسيق الحالي في تحقيق الإنجاز التشريعي في المرحلة المقبلة .

وأكد استمرار التنسيق بين لجنة الاولويات واللجنة التنسيقية ، كما أن الرئاسة تنسق مع كل الاطراف ، مجددا شكره لرؤساء ومقرري اللجان الذين حضروا اجتماع مكتب المجلس متمنيا التوفيق للجميع حتى نحقق ما أمكن من طموحات الشعب الكويتي في إقرار التشريعات والقوانين .