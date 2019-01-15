الرئيس الغانم: دور كبير لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في دعم القضايا الكويتية والعربية والاسلامية

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:01 15/01/2019 حدث بتاريخ: 16:01 15/01/2019

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وتطرقت المباحثات الى العديد من الملفات التي يتوقع ان يتم تسليط الضوء عليها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقبل في قطر بالإضافة الى التأكيد على اهمية التنسيق بشأنها للخروج بموقف محدد وموحد يخدم تلك الملفات ويساعد على حلها.

وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي عقب المباحثات أن زيارة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إلى الكويت تأتي ضمن جولة إقليمية شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين ومجموعة من الدول.

وأضاف الغانم "تشرفنا معها بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي كانت ترغب بلقاء هذه الشخصية الإنسانية الفذة بناء على السمعة العالمية التي يحظى بها سموه وتحظى بها الكويت".

وأكد الغانم أن بارون تعمل بتنسيق كامل مع الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، مشيراً إلى دورها الكبير في دعم ومساندة العديد من القضايا سواء الكويتية أو العربية أو الإسلامية التي حققت نجاحا في الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف" لذلك نحن نرحب بها أجمل ترحيب بين أصدقائها في الكويت ونشكرها على كل ما قدمته وعلى ثبات مواقفها من القضايا العربية والإسلامية الثابتة التي وعدت هي قبل الانتخابات بموقف واضح وصلب من هذه القضايا وبعد الانتخابات عندما تتبدل المواقف في بعض الأحيان ظلت ثابتة على هذه المواقف ".

وقال الغانم" نتمنى أن يكون الاجتماع القادم في اللجنة التحضيرية بجنيف ناجحا، وأيضا مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الرئيسي القادم الذي سيعقد في الدوحة في 6 أبريل نتمنى أن يكون أيضا ناجحا بمشاركة كل الدول الأعضاء".

وحضر المباحثات رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم والنائبان مبارك الحريص وعلي الدقباسي وامين عام مجلس الامة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة المكسيك لدى الكويت تيرزو بلتران توريس.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف غابرييلا كويفاس بارون والوفد المرافق لها حضرها عدد من النواب.

يذكر ان رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وصلت والوفد المرافق لها الى البلاد أمس الاول في زيارة رسمية تستغرق أربعة ايام.