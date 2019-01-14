الرئيس الغانم: لجنة تنسيقية نيابية للوصول الى توافق حول أولويات المرحلة المقبلة

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:57 14/01/2019 حدث بتاريخ: 14:57 14/01/2019

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اتفاق مكتب المجلس اليوم على تشكيل لجنة تنسيقية نيابية تضم خمسة أعضاء بهدف التواصل مع رئيس المجلس ولجنة الأولويات من أجل الوصول إلى توافق حول أولويات المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب ترؤسه الاجتماع أن نحو 26 نائبا حضروا مشكورين الاجتماع يمثلون رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة، فيما اعتذر اثنان عن الحضور لتواجدهما خارج البلاد.

وأضاف أنه تم التباحث حول تفعيل وتيرة التشريع الذي ما زال دون الطموح ، مؤكدا ان تعديل هذا الوضع لا يتم إلا بالمزيد من التنسيق ومحاولة التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق النيابي ومن ثم السعي للتوافق مع الحكومة.

ووصف الغانم الاجتماع بالمثمر، مبينا انه تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع رئيس المجلس ولجنة الأولويات ولجنة تنسيقية مكونة من خمسة نواب هم عودة الرويعي وعبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين وفيصل الكندري لمعرفة أولويات اللجان والاتفاق على إنجاز قانونين أو ثلاثة في كل جلسة خلال شهري فبراير ومارس بغض النظر عن موقف كل نائب والذي يملك الحق الكامل في إضافة ما يريد أوأن يكون له موقف من هذه القوانين، وإذا نجحت هذه التجربة يمكن تعميمها على باقي الجلسات في دور الإنعقاد الحالي.