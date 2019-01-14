الاتحاد البرلماني الدولي: للكويت دور قيادي بإدارة دفة الحوار في المنطقة

رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون في تصريح صحفي عقب لقائها سمو أمير البلاد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:48 14/01/2019 حدث بتاريخ: 14:48 14/01/2019

قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون إن دور الكويت في إدارة دفة الحوار في المنطقة "قيادي" مشيرة إلى أن الكويت تعتبر منصة لأجندة العمل الإنساني والمصير المشترك في المنطقة الى جانب من يعانون من ويلات الحروب والصراعات والعنف.

وأوضحت بارون في تصريح صحفي عقب لقائها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم الاثنين وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد أن قيادة سمو الأمير وحضور الكويت في مجلس الامن لهما صوت وصدى مهمين.

وأكدت أن صوت الكويت قادر على بناء الجسور لمد يد العون للاجئين والمعاناة البشرية بشكل عام داعية إلى ضرورة الاستماع بشكل أكبر لاقتراحات الكويت في هذا المجال.