"الميزانيات البرلمانية": رفع الاجتماع مع وزارة المالية لعدم اقتناع اللجنة باسلوب عرض ملامح ميزانية السنة المالية الجديدة

النائب عدنان سيد عبدالصمد

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:22 14/01/2019 حدث بتاريخ: 14:22 14/01/2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية لعرض ملامح الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020.

وكان الاجتماع تأكيدا للاتفاق مع الأخ وزير المالية د. نايف الحجرف على ضرورة التنسيق مع اللجنة واخطارها عن ملامح ميزانية السنة المالية الجديدة والتباحث حولها قبل اعتمادها.

ولكن من خلال العرض لم يوضح المسؤولون في الوزارة أي تصور فيما يتعلق بالسيناريوات المقترحة للإيرادات أو المصروفات وانما تم الإكتفاء بعرض أسس عامة للتقدير كسعر البرميل المقترح ، والزيادة المتوقعة في باب المرتبات ، وادراج مبالغ معينة لتسوية حساب العهد المتراكم وغيرها من الأمور.

وقد أبدت اللجنة عن عدم رضاها إلى ما انتهى إليه هذا العرض خاصة وأنه لم يتم توضيح السقف المقترح للمصروفات والإيرادات والبيانات الأخرى التي توضح الإطار العام للميزانية لاسيما وأن الوزارة أفادت أن مقترحات الجهات الحكومية للسنة المالية الجديدة مبالغ فيها وهي بعيدة عن التوجيهات في استدامة الموارد المالية وضبط الإنفاق.

ولما اقتنعت اللجنة بأن إسلوب العرض لم يكن هو المطلوب مما دعي إلى رفع الاجتماع من أجل تجهيز البيانات المطلوبة.