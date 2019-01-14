النائب عمر الطبطبائي: "الصحة" تجهز جميع أقسام التعقيم بمستشفياتها من قبل مصدر واحد فقط

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:18 14/01/2019 حدث بتاريخ: 14:18 14/01/2019

قال النائب عمر الطبطبائي أنه نمى الى علمه أن جميع أقسام التعقيم بمستشفيات وزارة الصحة يتم تجهيزها وصيانتها من قبل مصدر واحد فقط، وطلب الطبطبائي في سؤال برلماني الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تزويده بكشف يبين مصدر أجهزة التعقيم بكل مستشفى من مستشفيات الوزارة مع بيان عدد الأجهزة بكل قسم ورقم العقد الذي تم تنفيذ الأعمال من خلاله.

كما سأل عن أسباب توريد المستهلكات الخاصة بأجهزة التعقيم عن طريق عقود الصيانة ولماذا لا يتم طرح ممارسة مفتوحة عن طريق إدارة المشتريات كما هو معمول به للمستهلكات الخاصة بباقي الأقسام الطبية.

وطلب تزويده بكشف يبين نوعية المستهلكات التي يتم توريدها لكل عقد من عقود صيانة أجهزة التعقيم مع بيان مصدر كل مستهلك وبلد المنشأ، وهل يتم ذكر كمية المستهلكات الخاصة بأجهزة التعقيم في عقود صيانة أجهزة التعقيم؟