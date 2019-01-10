الرئيس الغانم: غير المحترم لن يرد عليهم باحترام وما يقوم به المويزري مكشوف

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:23 10/01/2019 حدث بتاريخ: 15:33 10/01/2019

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة إلى رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة إلى اجتماع الإثنين المقبل في مكتب المجلس من أجل الاستماع إلى رؤاهم حول تفعيل الانجاز التشريعي، مؤكدا انه يتفق مع من يقول بأن الإنجاز التشريعي في المجلس لم يصل إلى المستوى المأمول.

وأعرب الغانم في تصريح إلى الصحافيين عن ثقته بالإستماع إلى الأفكار والمقترحات المفيدة من النواب والتي يمكن أن تساهم في تفعيل وتسريع إنجاز القوانين .

وردا على سؤال قال الرئيس الغانم " لن ارد على شعيب المويزري وأترفع عن الرد على أسلوبه، مشيرا إلى أن الالفاظ التي استخدمها في تصريحه الاربعاء تدل على أخلاقه وأهدافه ولن أنزل إلى هذا المستوى".

وأضاف الغانم " ان مسؤوليتي كرئيس تحتم عليّ عدم مخالفة اللائحة أمام اي أسلوب بذئ، فرسالة المويزري التي احتج على عدم عرضها كانت غير لائحية بإجماع أعضاء مكتب المجلس والخبراء الدستوريين ".

وأكد الغانم أن "البذاءة" التي استخدمها شعيب في القاعة لم ولن تثنيه عن الالتزام بالدستور واللائحة ، لافتا إلى أن قراره ومكتب المجلس بعدم عرض رسالته - التي مسّ فيها القضاء - كان متوافقا مع الدستور واللائحة، وهو الاجراء الذي سيتبعه دائما مع كل ما من شأنه التعرض للسلطة القضائية .

وقال " أن ما يقوم به المويزري مكشوف أمام الناس سواء أدخل معه أجهزة داخل القاعة أو "خرابيط"، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه لأعضاء المجلس وآراءهم المحترمة ، أما غير المحترم والموجهون فلن يُردّ عليهم باحترام.

وأضاف "علاقتي مع الغالبية الساحقة من النواب ممتازة حتى لو اختلفنا في وجهات النظر ، أما الموجهون للقيام بأمور لا تليق بالعضو داخل القاعة فإن قدري ومسؤوليتي التصدي لهم وسأتحدث معهم باللغة التي يفهمونها "

وقال " واضح أمام الشعب الكويتي من يطلق رأيا مخالفا ون هو مطلوب منه القيام بأمور غير لائقة داخل القاعة ".