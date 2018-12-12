مجلس الأمة: تكليف "الأموال العامة" التحقيق في مصفاة الزور و"المحاسبة" التحقيق في "الطاقة المتجددة"

مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:24 12/12/2018 حدث بتاريخ: 16:24 12/12/2018

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على طلبين نيابيين الأول بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في مخالفات تصميم مصفاة (الزور) والثاني بتكليف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة (الشقايا).

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الاربعاء وأثناء انتقاله إلى بند طلبات المناقشة للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض النواب بشأن ما سموه "تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد خزينة الدولة خسائر وأرباح غير محققة تزيد تكلفتها عن 15 مليار دولار".

وتضمن الطلب النيابي الأول الذي وافق عليه المجلس تكليف لجنة (حماية الأموال) البرلمانية التحقيق في مخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والأضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة (الزور) ومجمع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها على أن تقدم التقرير بهذا الشأن خلال شهرين.

ويتعلق الطلب النيابي الثاني بتكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وبيانات عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة (الشقايا) وإعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لتلك المشاريع وذلك للتحقق من تكلفة انتاجها.

وضمن ما جاء في الطلب الثاني مقارنة تكاليف انتاج وزارة الكهرباء والماء للطاقة الكهربائية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بنتائج وتوصيات ما انتهى إليه تنفيذ الأعمال في المرحلة الأولى على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة برفع تقريره عن تاريخ الأول من مارس المقبل.