الاسكانية البرلمانية: الموافقة على مشروع الحكومة بمنح أرملة الشهيد حق اصدار وثيقة تملك البديل السكني

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:48 09/12/2018 حدث بتاريخ: 14:48 09/12/2018

ناقشت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 47/1993 في شأن الرعاية السكنية.

وقال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي إن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذي يمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كانت من دون أولاد أو معها أولاد، وسواء حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية.

واعتبر العنزي أن الموافقة بمنح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك جاءت إكراما لزوجة الشهيد نظير تضحياتها ، مضيفا أنه يقضي بأن " بمجرد أن يكون الطرفان كويتيين ففي حال وفاة الزوج تتحول الملكية تلقائيا إلى الزوجة" متوقعا التصويت عليه في الجلسة المقبلة.