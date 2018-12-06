التشريعية البرلمانية: تلقينا مذكرات من "الدستوريين" والحكومة بشأن استجواب المويزري

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:39 06/12/2018 حدث بتاريخ: 15:39 06/12/2018

تلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مذكرات بالرأي الحكومي وأراء الخبراء الدستوريين في شأن الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب شعيب المويزري الذي وجهت له الدعوة للقائها يوم الأثنين المقبل ،رافضة بالوقت ذات طلب رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في قضية توزيع أموال التبرعات بداع الكيدية .

وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح صحفي يوم أمس "أن اللجنة عقدت إجتماعها العاشر ونظرت في مدى دستورية الإستجواب المقدم من قبل النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ودعت مجموعة وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي كما حضر الإجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد والخبراء الدستوريين الدكتور محمد الفيلي والدكتور عبدالله الرميضي والدكتور نواف الياسين ".

واوضح أبل أن اللجنة أستمعت لأرائهم تباعاً وتقدم السيد وزير العدل وبعض الأخوة الخبراء الدستوريين بمذكرات برأيهم في هذا الشأن ،مبيناً أن اللجنة ستجتمع يوم الإثنين المقبل للإستماع لرآي الأخ المستجوب النائب شعيب المويزري .

ومن جهة أخرى قال أبل ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بعد الإستماع للرأي المكتب الفني للجنة في فضية توزيع أموال التبرعات .