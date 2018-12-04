الخارجية البرلمانية: توجيه الدعوة للصندوق الكويتي لفحص قروض الصندوق خلال السنوات الماضية

من اجتماع سابق للجنة الشؤون الخارجية

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:14 04/12/2018 حدث بتاريخ: 15:14 04/12/2018

وجهت لجنة الشؤون الخارجية دعوة إلى مدير الصندوق الكويتي للتنمية ونوابه،لاطلاع اللجنة على جدوى القروض التي قدمها الصندوق خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري في تصريح صحافي إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مباشرة تكليف المجلس لها بفحص قروض صندوق التنمية ومدى استفادة الدولة سياسياً منها على الصعيد الخارجي ومدى التزام الدول بسداد تلك القروض.

وأضاف الكندري أن اللجنة ضمن أعمالها وجهت دعوة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشته في الاقتراحات التي وردت إلى اللجنة حول توفير الحماية القانونية للمواطنين من قضايا النصب العقاري التي تعرض لها الكثير منهم في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن اللجنة التقت على هامش اجتماعها وفد الصداقة الفرنسي والذي يضم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي حيث ناقش الطرفان جملة من المواضيع الخاصة بالشأن السياسي والبرلماني وكذلك في الأمور المتعلقة بشؤون إقامة الكويتيين في الجمهورية الفرنسية.