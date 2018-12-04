البنك الكويتي للطعام يطلق مشروع "كفالة يتيم" لأكثر من 1000 طفل داخل الكويت وخارجها

البنك الكويتي للطعام

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:15 04/12/2018 حدث بتاريخ: 14:22 04/12/2018

أطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة الصرح الخيري الأول بالمنطقة مشروعه الخيري (كفالة يتيم) الذي يستهدف تغطية احتياجات أكثر من 1000 طفل يتيم داخل الكويت وخارجها.

وقال البنك الكويتي للطعام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان مشروع (كفالة يتيم) يقدم كل ما يحتاجه الأطفال الأيتام من مستلزمات دراسية تتضمن القرطاسية وحقائب وألبسة إلى جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية الكاملة لليتيم وأسرته وتوزيع السلات الغذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية لكل بيت.

ودعا بنك الطعام ذوي الأيادي البيضاء إلى تقديم المساعدة والمشاركة في هذا المشروع الخيري حيث يدرس بنك الطعام أوضاع جميع الأطفال الأيتام من خلال لجنة خاصة لبيان مدى حاجتهم الفعلية للكفالة.

من جانبه قال مدير عام البنك الكويتي للطعام والإغاثة سالم الحمر أن المشروع يهدف إلى دعم ومساندة لأسر الأيتام وإعاناتهم ماديا للمساعدة في رعايتهم اجتماعيا وصحيا وتعليميا مشيرا إلى أن هذا المشروع يحمل في مضمونه مصادر الحنان من أهل الخير للأيتام الذين يكفلونهم.

وأشار إلى أن المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه ديننا الإسلامي مستشهدا بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى".

وأوضح الحمر ان فوائد كفالة الأيتام عديدة ومنها العمل على إسعادهم وتعويضهم من الأضرار المادية والنفسية وجعلهم أكثر ارتباطا بمجتمعهم.

ودعا أهل الخير وذوي الأيادي البيضاء من أهل الكويت إلى زيادة تفاعلهم ومساهماتهم لأعمال ومشاريع البنك الكويتي للطعام التي تنفذها داخل الكويت وخارجها لأجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومساعدة فقراء المسلمين وأيتامهم حول العالم مضيفا أن من لديه الرغبة بالتواصل مع اللجنة زيارة مقر بنك الطعام في منطقة العديلية.

وذكر أن البنك الكويتي للطعام لديه فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org أو عبر خدمة التحصيل الإلكتروني الموجودة داخل مقر البنك أو الاستفسار عبر هاتف 98885551.