المطير للرئيس المبارك: إقالة بوشهري او استجوابك .. والوزيرة ترد: أنا من يجب أن تواجهه على المنصة

المطير وبوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:27 30/11/2018 حدث بتاريخ: 15:27 30/11/2018

فيما دعى النائب محمد المطير رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى إقالة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات د. جنان بوشهري، ردت الوزيرة على المطير باستعدادها لصعود المنصة.

وقال المطير في تغريد له "الى رئيس الوزراء.. بعد كارثة مدينة صباح الاحمد والمطار المساند وإضراب عمال مدينة المطلاع الإسكانية والتوقف عن العمل.. واجب عليك اقالة الوزيرة جنان بوشهري.. وإلا سنفعل أدواتنا الدستورية اتجاهك".

وعبر تويتر ايضا ردت الوزيرة بوشهري قائلة "إلى الأخ النائب المطير @MBALMUTAIR ... تم الانتهاء من تشغيل جميع رحلات "الكويتية" عبر مبنى T4 حين كنت تشكك بذلك، والإضراب بالمطلاع تم حله وصرحنا بذلك، أما مدينة صباح الأحمد فبدأت الإصلاحات وكذلك التحقيقات بعقود وُقعت وانتهت حين كنت نائبا ولم أكن وزيرا".

وأضافت "وإن كانت لديك النية لتفعيل أدواتك الدستورية فإنه وفق المادة 101 من الدستور، أنا من يجب أن تواجهه على المنصة وليس سمو الرئيس".