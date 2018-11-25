الرئيس الغانم: نقلت رسالة الأمير للنواب مفادها ان هناك سوء استخدام للادوات الدستورية

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:21 25/11/2018 حدث بتاريخ: 15:21 25/11/2018

نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سمو أمير البلاد رسالة إلى النواب مفادها أن هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الادوات الدستورية، وأن مسؤولية الأعضاء هي التصدي لهذا التعسف.

وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين تشرفت مع أعضاء مكتب المجلس هو الأول منذ انتخابهم في دور الانعقاد الجاري، مؤكدا انه تم الإستماع إلى توجيهات ونصائح سموه فيما يتعلق في الوضعين المحلي والاقليمي.

واضاف ان سمو الأمير أعرب عن ثقته في عقلانية وحكمة أعضاء المجلس في التصدي لهذه الممارسات، مؤكدا ان سموه وجه هذه الرسالة كونه أميرا للدولة ورئيسا للسلطات وأبا للدستور وأحد الأعضاء المؤسسين في المجلس التأسيسي.

وقال "نقلت هذه الرسالة إلى بعض من التقيتهم اليوم من النواب ومع صعوبة الالتقاء بالنواب في هذه الفترة الوجيزة فأنا أنقل هذه الرسالة الأميرية بكل أمانة ودقة بناء على توجيهات سموه".

وأعرب الرئيس الغانم عن ثقته بتحمل النواب مسؤولياتهم تجاه الرسالة الاميرية وما جاء في مضامين النطق السامي الذي افتتح به دور الانعقاد الجاري.