الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر وأمطار متوسطة الى غزيرة مساء اليوم تؤدي الى سيول وتراكم المياه

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كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:52 13/11/2018 حدث بتاريخ: 13:52 13/11/2018

قالت ادارة الارصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ان توقعات خرائط الطقس تشير الى تأثر البلاد بطقس غير مستقر ابتداء من الساعات المتأخرة مساء اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الادارة تكاثر الغيوم المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية ومتفاوتة الشدة مابين الخفيفة والمتوسطة تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات نهار يوم الاربعاء.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الملاحية ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الأمطار نهار يوم الاربعاء ستكون غزيرة الى شديدة الغزارة وتؤدي لتراكم المياه وسيول على بعض المناطق خاصة على المناطق المتشبعة بمياه الأمطار مع نشاط سرعة الرياح التي تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة.

واضاف ان ارتفاع الموج سيبلغ اكثر من 7 أقدام ومن المتوقع ان تستمر حالة عدم الاستقرار فى الطقس على فترات متفاوتة يومي الخميس والجمعة ويبدأ التحسن التدريجي بالطقس من مساء يوم الجمعة.

وتود إدارة الأرصاد الجوية ان تسترعي انتباه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها الإلكتروني خصوصا اثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الامر لإصدارها.