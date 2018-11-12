النائب المويزري يقدم استجوابا للمبارك والعدساني الومطير يؤيدانه .. والدلال طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

النائب شعيب المويزري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:24 12/11/2018 حدث بتاريخ: 13:24 12/11/2018

قدم النائب شعيب المويزري استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على خلفية أزمة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأيام الماضية.

وقال المويزري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم أن أعضاء الحكومة لا يحترمون حقوق النائب اللائحية ولا يردون على الأسئلة، مشيرا الى أن جميع الكويتيين بكل الدوائر اخوانه.

وأضاف "الكل عرف ما دار بالدولة واتمنى من رئيس الوزراء عدم طلب سرية الجلسة"، داعيا النواب لتمكينه من مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.

من جهته، أعلن النائب رياض العدساني تأييده ودعمه لاستجواب المويزري.

أما النائب محمد المطير فذكر أن استجواب المويزي هو الاستجواب الوحيد الذي يجب ألا يناقش بل الذهاب للتصويت عليه مباشرة.

وقال في تصريح صحفي اليوم أن الاستجواب نوقش بالأدلة مباشرة أمام أعين المواطنين، مضيفا "هو استجواب المواقف والذمم للأعضاء وعلى المواطنين محاسبة أعضائهم".

وتقدم النائب محمد الدلال بطلب تشكيل لجنة برلمانية ثلاثية للتحقيق في أزمة الأمطار وتعامل الحكومة معها.