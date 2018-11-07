النائب العدساني: مكتب وزير المالية طلب من ترشيح خمسة للجمارك واعتبر هذه الممارسات منحرفة

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:24 07/11/2018 حدث بتاريخ: 15:24 07/11/2018

قال النائب رياض العدساني أن الدستور نص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين، مؤكدا أن دوره في خدمة المجتع كافة، وليس لخدمة جماعته "وإنما الكويت بأسرها هي "جماعتي".

وأكد العدساني في تصريح صحفي أنه لا يجوز أن تفتح الحكومة "الباب" للنواب وتُخصص لهم عدد محدد بما يسمى "كوته" أي يتم تحديد لكل نائب حصة من الترشيحات والتنقلات، وأضاف "سبق وإن تحدث معه وزير الداخلية انني ضد هذا الأمر الذي يعطي لكل نائب "خمسة" معاملات لتنقلات في الوزارة، واليوم تتكرر نفس الحادثة ولكن من مكتب وزير المالية فيما يخص الجمارك وطلب مني بأن أرشح لهم "خمسة" ترشيحات وأعتبر أن هذه الممارسات منحرفة، فما هو ذنب المواطن الذي ليس لديه واسطة، فالأصل تعزيز مبدأ العدالة والمساواة والشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه".

وأشار الى أن المواطنين سواسية، ولا يجوز أن يتميز النائب والمحسوبين عليه عن غيرهم، وإذا إستمرت الحكومة على هذا النهج، وهو نهج الترضيات فسيحاسب الوزير الذي يمارس هذا الدور غير المهني، مشددا على أن "النائب يمثل الكويت بأسرها بالإضافة إلى القيام برفع الظلم ويدعم للكفاءات الوطنية لتحقيق المصلحة العامة ويفترض على الحكومة أن لا تعزز نهج تعارض المصالح والواسطات والترضيات للنواب".