النائب الحويلة: نثمن الخطوات الحازمة للرئيس المبارك ومحاسبته المقصرين

النائب د. محمد الحويلة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:42 06/11/2018 حدث بتاريخ: 16:42 06/11/2018

ثمن النائب د. محمد الحويلة الخطوات الحازمة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من خلال محاسبة المقصرين على خلفية الأمطار التي شهدتها البلاد.

وأضاف الحويلة يجب تفعيل المحاسبة في جميع القطاعات الحكومية وأن يكون هذا نهج الحكومة في التعامل مع المقصريين حتى يشعر كل مسؤول عن حجم المسئولية التي يحملها ويقوم بعملة على أكمل وجة لضمان تحقيق المصالح العليا ومصالح المواطنين، وضرورة قيام الحكومة بالمرجعة الدورية والتقييم لاعمالها لتقوية نقاط الضعف وتحسين نقاط القوى لجميع المشاريع والاعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، كذلك تقييم اعمال القياديين والوزراء ومراجعتها باستمرار من خلال الاجهزة الرقابية وتشديد مبدأ الحساب والعقاب من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

من جهة أخرى دعا الحويلة الحكومة إلى التعاون من أجل اقرار المقترح الذي تقدم به لإنشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث لما له من آثار إيجابية تجنبنا الكثير من الخسائر وتحول دون وقوع الكثير من الأضرار .