النائب عسكر العنزي: الانجازات التي استعرضها رئيس الوزراء تستحق الاشادة

النائب عسكر العنزي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:38 03/11/2018 حدث بتاريخ: 14:38 03/11/2018

ثمن النائب عسكر العنزي الانجازات الحكومية التي تحققت خلال السنوات الماضية والرامية إلى دفع عجلة العمل الحكومي وتطويره والارتقاء بأداء المؤسسات الوطنية مشيرا إلى الانجازات المتنوعة التي تحققت ومنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والنهج الحكومي في المحافظة على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع.

وقال العنزي في تصريح صحافي إن ما استعرضه سمو رئيس الوزراء في افتتاح مجلس الأمة من انجازات ومشاريع تستحق الإشادة وإن كنا نطمح بالمزيد لافتا إلى أن ما يبعث على الفخر أن غالبية المشاريع تصب في قالب البنية التحتية ومشاريع التنمية فضلا عن خطوات الحكومة الجادة في دفع عجلة التنمية.

وأشاد العنزي في التعامل الحكومي مع مشروعات الإسكان واختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية خصوصا أن ما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية بلغ أكثر من 55 ألف وحدة سكنية علاوة على انشاء مستشفيات جديدة وتوسعة بعض المراكز الصحية والمستشفيات.

وتمنى العنزي أن تحذو وزارة الأشغال حذو الوزارات الأخرى في انجاز المشاريع المكلفة بها خصوصا انشاء الطرق والجسور التي ستساهم في حل مشكلة الازدحام المروري مطالبا وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية عدم تعطيل المشاريع المجازة من الجهات الرقابية استجابة مع دعوة سمو رئيس الوزراء في الانجاز وتحقيق الهدف المنشود الذي حدده الشيخ جابر المبارك وهو اللحاق بركب الدول التي تركز على البنية التحتية ومشاريع التنمية وايجاد فرص العمل وتهيئة العنصر البشري كونه رأس الحربة في الانجاز والتطور.