النائب عمر الطبطبائي: الرئيس المبارك ادرك ان هناك من كان يضلله في القطاع النفطي وتلقيت أخبار ايجابية
أوضح النائب عمر الطبطبائي أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أدرك أخيرا ان هناك من كان يضلله في القطاع النفطي ويعطيه معلومات غير دقيقة، مطالبا أياه بأن يكون بالمرصاد لعبث القطاع النفطي فالاصلاح ياتي كاملا ولا يتجزأ.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين "عقدت أكثر من مؤتمر صحافي بشأن ما يحدث في القطاع النفطي وعموما ساتدرج في الحديث عن تجاوزات شركة النفط الى ان ارى الاصلاح وحينها يمكن ان نتفاهم معهم لافتا إلى أنني سأتابع طريقة تعامل رئيس الحكومة ووزير النفط مع مشروع محطة تعزيز الغاز".
وكشف الطبطبائي عن تلقيه اخبارا إيجابية حول إدارة القطاع النفطي في القريب بتدخل من رئيس الحكومة، أما بخصوص المستشار الوافد في النفط الذي اثرت موضوعه قبل أيام عدة والذي وجهت إليه تهمة السرقة بالإضافة إلى اصابته بمرض الوباء الكبدي المعدي فعليكم أن تعرفوا ماذا وضع على حسابه في فيسبوك بعد إبعاده.
وقام الطبطبائي بعرض صورة حساب المستشار على الفيسبوك وصورة للرئيس العراقي المقبور صدام حسين.