النائب وليد الطبطبائي: قرار سحب الاستجواب بالوقت المناسب والأوضاع المحيطة تتطلب التضامن مع قيادتنا

النائب وليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:13 29/10/2018 حدث بتاريخ: 16:13 29/10/2018

شكر النائب د. وليد الطبطبائي النائبان محمد المطير وشعيب المويزري على قرارهما بسحب الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي اليوم ان قرار السحب مناسب بالوقت المناسب والكل يعلم ان الاستجواب يخضع توقيته للملائمة السياسية.

وأضاف ان الوضع المحيط بدولة ⁧‫الكويت‬⁩ هذه الأيام يدعونا لإرسال رسالة تضامن مع قيادتنا الحكيمة لمواجهة الاوضاع الخارجية مع عدم إغفال جانب المراقبة والتشريع بما يخدم دور المجلس.