النائب العدساني: رسالة رئيس الوزراء للحكومة تتطلب الجدية في حسن اختيار وتعيينات القياديين

النائب العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:53 29/10/2018 حدث بتاريخ: 15:53 29/10/2018

أكد النائب رياص العدساني أن رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء للقياديين لمكافحة الفساد تتطلب الجدية في حسن الإختيار وخاصة في تعيينات القياديين، مضيفا "وحينما وجهت رسالته سمو الرئيس للقياديين بضرورة محاربة الفساد تذكرت الطريقة التي تم اختيار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في التشكيل الوزاري الأخير".

وقال في تصريح صحفي اليوم "لذا أؤكد أن تحسين المؤشرات والأوضاع بصفة عامة لا يمكن تحقيقها إلا عند إختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الترضيات والمحسوبيات والواسطات التي تدمر الكفاءات وتقوم على إحباطها".

وأوضح أن إختيار الأمثل والأكفأ كل في اختصاصه من الطبيعي الأمور سوف تسير بالشكل الصحيح وتتحسن كافة المقاييس ولكن يجب ترجمة الشعارات من أقوال إلى أفعال واقعية لكي نرى أثرها على أرض الواقع وإلا أصبحت هذه الشعارات للإستهلاك الإعلامي

وأضاف "وان على الحكومة التركيز على الجوانب المهمة والملحة وعلى رأسها الإسكان وتخفيف طوابير الإنتظار، وملف التوظيف والحرص على وضع خطة وتطبيقها بشأن احتياجات سوق العمل، والصحة وتحسين خدماتها وتشغيل المستسفيات والمراكز الطبية وتطوير التعليم بدلا ان يكون طاردا وتكون هجرة للتعليم الخاص وزيادة التكاليف على الأسر الكويتية وقضية غلاء الأسعار التي أرهقت ذوى الدخل المحدود"، مؤكدا أن الحكومة تحت المجهر برئيسها وكل وزرائها ورقابة مجلس الأمة مطلوبة وإنما واجبة.