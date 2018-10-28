الصحية البرلمانية: رفض دمج "إعادة الهيكلة" و"القوى العاملة" وإقرار كادر مالي للعاملين في الهيئة

من اجتماع سابق للجنة الصحية

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:07 28/10/2018 حدث بتاريخ: 15:07 28/10/2018

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في اجتماع عقد اليوم الأحد موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بناء على تكليف المجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة انتهت بغالبية أعضائها إلى عدم تأييد الدمج بين الجهازين وذلك لحماية حقوق العامل الكويتي في القطاع الخاص.

وبين أن اللجنة بإجماع أعضائها أكدت مطالبتها بضرورة إقرار كادر مالي للعاملين في هيئة القوى العاملة أسوة بنظرائهم في برنامج إعادة الهيكلة، وتقديرا لجهودهم الوطنية الضخمة.