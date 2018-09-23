الرئيس الغانم: وثيقة للسلوك البرلماني المهني على غرار البرلمانات المتقدمة

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:18 23/09/2018 حدث بتاريخ: 16:18 23/09/2018

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان افتتاح دور الانعقاد المقبل لو في 30 اكتوبر المقبل، مؤكدا انه تم التنسيق مع الديوان الأميري والحكومة بهذا الخصوص.

واضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم ان سفر بعض اعضاء مكتب المجلس حال دون اجتماعه اليوم لمناقشة قرار سابق في شان تحديد موعد افتتاح دور الانعقاد المقبل حيث تم الاتصال بأعضاء المكتب وتم الاتفاق على موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد والذي سيكون بعد انتهاء العديد من المهمات البرلمانية الرسمية.

وعلى صعيد آخر، قال الغانم انه تسلم مم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش التقرير النصف وسنوي للهيئة وسيتم توزيعه على النواب في اقرب فرصه ممكنه.

واضاف انه تم الحديث مع المستشار النمش حول وثيقه السلوك البرلماني المهني والتي سيتم اعدادها على غرار البرلمانات المتقدمه في العالم.

وتطرق الغانم الى زيارته الأخيرة الى اذربيجان والمتزامنه مع مرور 100 عام على تاسيس البرلمان الاذري، بمشاركة العديد مم الدول العربية والأجنبية.

واشار إلى المهمات البرلمانيه التي تسبق افتتاح دور الانعقاد المقبل ومنها مشاركة في اجتماع البرلمانات الاسيوية والاوربيه في انطاليا في 8 اكتوبر وكذلك اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي من 13 الى 19 اكتوبر.