النائب الحريص: نحذر الوزير الروضان من استمرار المخالفات في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة

النائب مبارك الحريص

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:10 23/09/2018 حدث بتاريخ: 15:10 23/09/2018

حذر النائب مبارك الحريص وزير التجارة خالد الروضان من أستمرار المخالفات والإختلالات المصاحبة لتنفيذ قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناقضة لغاية إقراره بدعم الشباب الكويتي وتوجيهه للعمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لا تلاحقه أي مسؤولية سياسية بهذا الشأن ،داعيا الروضان لإصلاح إختلالات الصندوق الواضحة والتي أجهضت طموحات وتطلعات الكثير من الشباب .

وقال الحريص في تصريح صحفي يوم أمس "على وزير التجارة معالجة إختلالات تنفيذ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت ممكن حتى يستفيد الشباب من الميزانية المرصودة لهذا الصندوق ،لافتا إلى أنه تقدم بإستجواب المجلس الماضي لوزير التجارة السابق حول هذه القضية وعلى وزير التجارة الحالي أن يعي أن أستفادة الشباب الكويتي بطريقة عادلة من هذا الصندوق تعد أولى الأولويات التي لا يمكن تجاهلها او التهاون بها .