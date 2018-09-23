النائب الحجرف: الوزير الروضان لا يستوعب العمل السياسي والمساءلة السياسية

النائب مبارك الحجرف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:29 23/09/2018 حدث بتاريخ: 14:29 23/09/2018

وجهه النائب مبارك الحجرف اسئلة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بما اعتبره الامور الخارجة عن السلوك السياسي واستغلال المنصب، مبيناً في معرض حديثه أن تعاطى الوزير الروضان مع إعلان الاستجواب من خلال بعض الأوساط الاعلامية أنه لا يستوعب العمل السياسي والمساءلة السياسية وأن محاولتة الاساءة إلينا من خلال أوساط مقربة له ومن داخل مكتبه وبالعلن تثبت عدم قدرته على المواجهه وضعف موقفه وعدم قدرته على التعامل مع الاستجواب بشكل راقي .

وبين الحجرف أن منذ بداية تقديم الاسئلة ونحن نوجه النصح والاشارد الى الوزير الروضان وكنا نسعى ولازلنا للاصلاح ولم تخرج كلمة واحدة خارجة عن الاطار والسلوك السياسي الرزين والكلمات المدروسة والاسئلة التي في إطارها دون تجريح أو إساءة وهذه هي أخلاقنا فضلاً عن سلوكنا السياسي ولكن أن يذهب الوزير الروضان إلى التشكيك في دوافعنا والنزول الى مستوى دون ذلك فهذا مرفوض ولن يستطيع أن يجرنا إلى هذا المستوى الغير مناسب من المحاورة السياسية.

وقال النائب الحجرف أننا مستمرون في إعداد المادة التي تكشف الحس المهني والسياسي لدى الوزير الروضان واستغلاله للمنصب بشكل معيب ، مؤكداً أن تصور بعض الوزراء بأنهم خارج المساءلة أو استطاعوا أن يحموا أنفسهم من خلال بعض المتنفذين هو شعور خاطئ فنواب الامة لا يزالون يراقبون ولا يمكن أن يحنثون بقسمهم امام الله والامة.

وجاءت أسئلة النائب الحجرف في هذا الاطار عن تجاوزات واستغلال المنصب في امور لا يمكن استيعابها عندما تصل الى احراج حكومات وعلاقات بين بلدين ، مبيناً أن الوزير الروضان خلال زيارة حضرة صاحب سمو الامير حفظه الله الى بكين والتي وصفت بأنها تاريخية إلا انه لم يستطيع أن يتعاطى مع هذه الزيارة بشئ من المسئولية وأستخدم موقعه في امور خارجية عن المألوف .