الرئيس الغانم يلتقي ناصر صباح الأحمد في طشقند

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:23 19/09/2018 حدث بتاريخ: 15:23 19/09/2018

توقف رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له لفترة قصيرة في العاصمة الاوزبكية طشقند حيث قام بزيارة معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح الذي يقضي فترة نقاهة واستشفاء هناك .

وقال الغانم في تصريح صحفي مقتضب قبيل مغادرته طشقند متوجها الى العاصمة الاذرية باكو " الحمدلله طمأننا اخي الشيخ ناصر على صحته وعلى مراحل علاجه واستشفائه التي تسير بشكل ممتاز بتوفيق من الله ، آملين بسرعة انتهائه من رحلة علاجه وعودته الى بلده سالما معافى ليعاود ممارسة اعماله ومهامه " .

وكان الغانم الذي يرافقه النائبان الدكتور محمد الحويلة وناصر الدوسري قد توقف في طشقند لفترة وجيزة قبيل توجهه الى اذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الاذري تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الاذربيجاني اوكتاي أسدوف .

وكان في استقبال الغانم الذي رافقه ايضا رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق لدى وصوله مطار طشقند رئيس مجلس الشيوخ الاوزبكستاني نعمة الله يلداشوف وسفير دولة الكويت لدى اوزبكستان احمد الجيران واركان السفارة .