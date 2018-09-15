الرئيس الغانم: سمو الامير خط أحمر وقامته أعلى بكثير من السموم الاعلامية
اكد رئيس مجلس الامة الغانم ان ما تفوه به أحد النكرات على قناة المنار بحق سمو أمير البلاد، لم يكن رأيا سياسيا مغايرا حتى نحترمه على قاعدة احترام المخالف، وإنما كانت محض أكاذيب وإفتراءات بالغة الرخص.
وقال الغانم عبر حسابه في تويتر لسنا هنا بصدد الرد على هذا الطرح الرخيص والمبتذل ، فالكويتيون عبر وسائل التواصل كفوا ووفوا ، ووزارة الاعلام حسمت موقفنا الرسمي عبر بيانها.
واوضح الغانم بقوله ان ما يهم تأكيده هنا هو أن سمو أمير البلاد خط أحمر، وقامته أعلى بكثير من هذه السموم الاعلامية المنحطة، ولقد جرب الكثير غيركم الإقتراب من سموه همزا أو لمزا، فما كان حصادهم إلا خيبة المسعى وسوء المنقلب.