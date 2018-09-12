النائب الصالح: نطالب "الصحة" تشكيل لجنة محايدة في وفاة الطفلة درة

النائب خليل الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:37 12/09/2018 حدث بتاريخ: 15:37 12/09/2018

شدد النائب خليل الصالح على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة الطفلة درة الحرز لضمان شفافية وحيادية التحقيق.

وطالب الصالح في تصريح صحفي وزير الصحة د. باسل الصباح بأن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من جامعة الكويت، وعضواً من القانونيين المختصين في الشؤون الطبية إضافة الى عضوين من القطاع الخاص ليس لهم علاقة بالقطاع الطبي الحكومي.

وأكد أن أولى خطوات تحقيق العدالة تتمثل في حيادية اللجنة المختصة بالتحقيق مشيراً إلى أن الوزير مسؤول عن ضمان هذه الحيادية.