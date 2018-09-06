الغانم: زيارة الأمير لواشنطن وضعت لبنة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 10:52 06/09/2018 حدث بتاريخ: 10:52 06/09/2018

اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم بنتائج الزيارة الرسمية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للعاصمة الامريكية واشنطن والمباحثات التي اجراها سموه في البيت الابيض مع نظيره الامريكي دونالد ترامب.

وقال الغانم في تصريح صحفي " لم تكن مباحثات سموه مع الرئيس ترامب مقصورة على العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وانما كانت من الشمول بحيث غطت ابرز الملفات الاقليمية الملتهبة وعلى رأسها الوضع في الخليج والحرب في اليمن والقضية الفلسطينية وغيرها من الملفات ".

واضاف " ان وصف الرئيس ترامب للكويت بانها شريك عظيم لم يأت من فراغ ولم تقل من باب المجاملة البروتوكولية وانما كانت انعكاسا لقناعة واشنطن باهمية دور الكويت ودور سمو الامير كلاعب مهم في الاقليم يضطلع بادوار الوسيط النزيه والاطفائي للكثير من الملفات الملتهبة في المنطقة " .

وقال الغانم " ان كلمات سموه مع الرئيس ترامب سلطت الضوء وبشكل موجز وحاسم على ابرز القضايا التي يجب التصدي لها بالشراكة مع الولايات المتحدة كدولة صديقة لها دور مهم وحيوي كما وصفه سموه " .

واختتم الغانم تصريحه قائلا " نحن على ثقة بان زيارة سموه لواشنطن وضعت لبنة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وساهمت في تمتين اواصر تلك العلاقة التي ترتقي الى مرتبة الشراكة " .