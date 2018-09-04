الصحية البرلمانية: ام نكون قناعة عن ايجابيات وسلبيات دمج "إعادة الهيكلة" و"القوى العاملة"

جانب من اجتماع اللجنة اليوم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:05 04/09/2018 حدث بتاريخ: 16:05 04/09/2018

استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وعدد من جمعيات النفع العام مناقشة موضوع دمج برنامج إعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة.

وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تم الاستماع لآراء وزيرة الشؤون هند الصبيح وموظفي برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة وتمت مناقشة هذه الآراء.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني منها جمعيتا المحامين والمهندسين واتحاد نقابة البنوك وبعض الجمعيات الاخرى والعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد الفضالة انه سيكون هناك اجتماع اخر- لم يتم تحديده- بعد أن ترد للجنة مذكرات قانونية وفنية من بعض جمعيات النفع العام من أجل تكوين رأي عام وموحد بشأن القرار النهائي سواء الموافقة عليه أم رفضه.

وقال الفضالة إن اللجنة لم تكون قناعة عن ايجابيات وسلبيات الدمج وسيتم الاجتماع مع اعضاء اللجان بعد أن تصل التقارير ويتم تكوين قناعة عامة عن الموضوع.

استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وعدد من جمعيات النفع العام مناقشة موضوع دمج برنامج " اعادة الهيكلة " مع هيئة القوى العاملة.

وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع يعد الثامن عشر للجنة والثاني الخاص بموضوع الدمج بين برنامج اعادة الهيكلة و(القوى العاملة).

واضاف الفضالة انه تم الاستماع لآراء وزيرة الشؤون هند الصبيح والاخوة في برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة وتم مناقشة هذه الآراء.

كما تم الاستماع لآراء ووجهات نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني منها جمعيتا المحامين والمهندسين واتحاد نقابة البنوك وبعض الجمعيات الاخرى والعاملين بالقطاع الخاص .

وأكد الفضالة انه سيكون هناك اجتماع آخر- لم يتم تحديده- بعد أن ترد للجنة مذكرات قانونية وفنية من بعض جمعيات النفع العام من أجل تكوين رأي عام وموحد بشأن القرار النهائي سواء الموافقة عليه ام رفضه.

ولفت الفضالة الي ان اللجنة لم تكون قناعه عن ايجابيات وسلبيات الدمج وسيتم الاجتماع مع اعضاء اللجان بعد أن تصل التقارير ويتم تكوين قناعه عامة عن الموضوع.(إ