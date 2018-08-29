العدساني: اختيار الشخص غير الكفؤ سبب مشاكلنا وسأقدم استجوابا للخرافي 

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:27 29/08/2018 حدث بتاريخ: 15:27 29/08/2018

أعلن النائب رياض العدساني عزمه على استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، مشيرا الى أن التعيينات البراشوتية تقتل الطموح والكفاءات.

وقال العدساني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس الأمة أنه وجه سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص، مضيفا "اختيار الشخص غير الكفؤ هو سبب مشاكلنا وبعض النواب يتحدث عن التعيينات حول مدير ادارة أو وكيل وزارة ولكن من باب أولى محاسبة وزير عين بطريقة مشبوهه وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الامة".

وحول مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، قال العدساني أن الملف محال الى النيابة ومن غير المعقول أن يتداول المتهمين ماقيمته 12 مليون دينار واي شخص تحول حوله الشبهات نحاسب الوزير المختص.

كما أعلن عن تسليمه العدساني وزير المالية ملف كامل حول تجاوزات الجمارك تضمن أمور مالية وإدارية وانتظر النتائج لمحاسبة من تسبب بهذه القضايا والحكومة تعطي روية ضبابية ومتشائمة حول الميزانية وسنحقق فوائض ويفترض تطبق الادارة الرشيدة.