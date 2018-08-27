النائب المطير ردا على الوزيرة بوشهري: المطار المساند "جبرة صغيرة" وعليك حماية المال العام بالفعل وليس البيانات

النائب محمد المطير

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:58 27/08/2018 حدث بتاريخ: 17:58 27/08/2018

رد النائب محمد المطير على بيان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشئون الخدمات د. جنان بوشهري أن كلامها يدل على المثل "كاد المريب أن يقول خذوني"، مضيفا الظاهر نسيتي كلامك وتصريحك بأن المطار المساند سيكون جاهز في الربع الثاني من 2018.

وأضاف في تصريح له اليوم "ممكن تشرحي للشعب ما هو سبب التأجيل لأكثر من مرة للتشغيل الجزئي على قولتك، وما هو سبب التأخير في تشغيل مطار مساند يعتبر في عرف الخليج "جبرة صغيرة" يتكون من 6 بوابات و 4 مخارج للحقائب وكيف مطار مساند صغير الحجم يحتاج الى هذا الوقت الطويل للتشغيل .. الشعب ليس ساذج الى هذه الدرجة حتى يصدقون الاجراءات التي تتكملين عنها أو بيانك.

وقال "ممكن تشرحين للشعب أيضا سبب تأخير الحقائب في المطار والذي لم أرى أي تبرير منك في بيانك! وممكن أيضا أن تشرحي للشعب سبب رفض حكومتك لزيادة رأس مال الكويتية مع أن الجمعية العمومية للخطوط اقرتها.