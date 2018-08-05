النائب الحميدي: لا نستبعد وجود مستجوب إبن مستجوب إبن مستجوب

النائب الحميدي السبيعي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 23:44 05/08/2018 حدث بتاريخ: 23:48 05/08/2018

بسؤال النائب الحميدي السبيعي حول نيته تقديم إستجواب لوزير النفط في دور الإنعقاد القادم، أفاد بأنه سيقدمه شهر ديسمبر مالم يتخذ الوزير الإصلاحات اللي بلغته إياها ووردت ضمن أسئلتي وتصريحات والهدف المصلحة العامة فالقطاع النفطي أصبح طاردا للشباب الكويتي إضافة إلى وجود قيادات تجاوز السن القانوني وعليه إحالتهم للتقاعد أسوة بالآخرين سواء بالقطاع النفطي أو الحكومي.

وبسؤاله عن نيته تقديم إستجواب آخر، أفاد الحميدي لـ "كويت نيوز" : لا انستبعد وجود مستجوب إبن مستجوب إبن مستجوب.