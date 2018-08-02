الرئيس الغانم: ذكرى الغزو العراقي فرصة لاستذكار بطولات أبناء الكويت من مختلف الطوائف

الرئيس الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:57 02/08/2018 حدث بتاريخ: 15:57 02/08/2018

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت فرصة لاستذكار بطولات أبناء الكويت من مختلف الطوائف وصمودهم واستخلاص العبر من تلك المحنة.

وقال الغانم في تصريح على حسابه الشخصي على منصة "انستغرام" ان الشعب الكويتي سطر أروع الأمثلة في المواقف الوطنية والتلاحم في الداخل والخارج واختلط الدم السني بالشيعي والحضري بالبدوي دفاعا عن وطنهم الكويت.

وبين الغانم ان الكويت ظلت عصية على المعتدين بفضل حكمة قادتها وتلاحم أبنائها من بعد الله عز وجل .

ودعا الغانم الشعب الكويتي الى الالتفاف خلف سمو الامير والتمسك بالوحدة الوطنية.