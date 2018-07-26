النائب الشطي يفتح ملف شهادات هيئة التدريس في جامعة الكويت من الوافدين

النائب الشطي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:22 26/07/2018 حدث بتاريخ: 13:22 26/07/2018

فتح النائب خالد الشطي ملف جودة التعليم في جامعة الكويت، كاشفاً عن وجود عضوي هيئة تدريس تخرجا في جامعتين من غير الجامعات التي أوصى بها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وقال الشطي، في سؤال وجهه إلى الوزير العازمي، إن عضوي هيئة تدريس وافدَين، في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول، تخرجا من جامعتين غير موصى بهما، فأحدهما خريج جامعة الهندسة والتكنولوجيا- لاهور بباكستان، والآخر تخرج في جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا- دكا.

وطالب بتزويده بأسماء الكويتيين من خريجي الجامعتين المذكورتين، أو من أي جامعات أخرى غير الموصى بها، متسائلاً: هل يحق لمثل هؤلاء التقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس في القسم العلمي؟ وهل تم تجديد عقد التوظيف للعضوين المذكورين، وما عدد مرات تجديد عقد كل منهما؟

وتساءل أيضاً: هل أرسلت الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة الكويت من خريجي جامعات غير موصى بها، وهل أُدرج اسما العضوين المذكورين ضمن هؤلاء، وإن لم يكن أدرجا، فما أسباب ذلك؟