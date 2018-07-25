الوزير العازمي: الكشف عن أسماء مزوري الشهادات بعد تحقيقات النيابة والوزارة مستمرة في نهجها

العازمي متحدثا للصحافة في مجلس الأمة اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:24 25/07/2018 حدث بتاريخ: 15:24 25/07/2018

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي استمرار (التعليم العالي) في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية وإحالة ما توجد عليها من شبهة إلى النائب العام.

وقال العازمي في تصريح صحفي بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والاحلال وازمة التوظيف إنه بشأن نشر اسماء المزورين فإن الموضوع لدى النيابة العامة وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء.

وأشاد الوزير بدعم أعضاء لجنتي الشؤون التعليمية والإحلال وتعاونهم في قضية الشهادات المزورة.

وقال انه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة وقدم بيان كامل بالامور التي حدثت في 4 اشهر الماضية.

وأكد أنه وجد دعما وتعاون من النواب أعضاء اللجنتين قائلا" لقيت دعم من الاعضاء الحاضرين في اللجنة وتعاون جداً عالي اشكرهم عليه لان الاجتماع كان مهم جداً بشأن معادلات الشهادات في الدولة ".

وأضاف انه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.