النائب الفضل: بعض النواب شهاداتهم العلمية مزورة وآخرون ساعدوا بتزوير شهادات الإعاقة

النائب الفضل

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:55 21/07/2018 حدث بتاريخ: 15:07 21/07/2018

استغرب النائب أحمد الفضل ممن يطالب ”جميع“ النواب بالتحرك ضد الشهادات المزورة والتصريح ضدها وعدم التدخل لوأد تحركات الوزير د. حامد العازمي للكشف عن اصحاب تلك الشهادات ومن ساعدهم على اعتمادها.

وقال الفضل في تصريح صحفي اليوم أن هناك نوابا ممن يتم مطالبتهم بالتصدي لقضايا التزوير هم ممن مارس بنفسه التزوير إما بشهادته العلمية أو بما هو أعظم، ومنهم من يعتمد على مزورين كقواعد انتخابية لايصاله للبرلمان.

وأضاف ”ومنهم من توسط لقبول توظيف شهادات مضروبة بالحكومة، ومنهم من ساعد بتزوير شهادات اعاقة والامثلة اعظم من ان تحصى“، مختتما تصريحه بالقول ” مو كل من ينشره عليه!“.