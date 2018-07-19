الرئيس الغانم: مجلس الأمة لا يستغني عن مشورة "البلدي" بما يسهم في رفعة الوطن ورفاهية المواطن

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:00 19/07/2018 حدث بتاريخ: 16:18 19/07/2018

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الخميس أهمية الدور الذي يقوم به المجلس البلدي في التخطيط العمراني والميداني وتقليص الدورة المستندية للمشاريع التنموية.

وقال الغانم في كلمة خلال زيارة قام بها للمجلس البلدي "نبارك لاعضاء المجلس البلدي حصولهم على ثقة الشعب والتي هم اهل وكفؤ لها" مبينا أن تأخر زيارته لهم كانت بسبب وقوع انتخابات المجلس البلدي بنهاية دور انعقاد مجلس الامة.

وأعرب عن أمله أن يوفق الله الاعضاء على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة مؤكدا أن أعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس البلدي جميعا على قارب واحد في المناصب العامة يطمحون لما فيه الخير للوطن والمواطن.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي المشترك بين مجلس الامة والمجلس البلدي "إذ لا يستغني مجلس الامة عن مشورة أعضاء (البلدي) وآراءهم بما يسهم في رفعة الوطن ورفاهية المواطن".

وأضاف أن المجلس البلدي يواجه العديد من التحديات الكثيرة لافتا إلى أن الكل على ثقة بما يملكه اعضاء المجلس من كفاءة وقدرة على خدمة الوطن والمواطن أمام تلك التحديات المختلفة.

بدوره أعرب رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي في كلمة مماثلة عن شكره وتقديره لزيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي وما ابداه من رغبة في التعاون الثنائي المشترك بين مجلس الامة والمجلس البلدي.

وأكد العتيبي على اهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات التشريعية والتنفيذية القائمة على العمل البلدي للنهوض به مشيرا إلى طموح (البلدي) في المرحلة المقبلة لتحقيق جميع الاهداف والاستراتيجيات التي وضعها.