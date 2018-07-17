النائب المطير: من الممكن من الناحية الاستثمارية ان يكون اندماج بيتك والأهلي المتحد في صالح البنكين

النائب محمد المطير

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 19:08 17/07/2018 حدث بتاريخ: 19:08 17/07/2018

اصدر النائب محمد المطير بيانا بشأن عملية الاندماج المزمعة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد - البحرين فيما يلي نصه:

بيان توضيحي للنائب محمد براك المطير ..

بشأن الاندماج

اخواني الأعزاء..

انا قرأت بعض التقارير ومن الممكن من الناحية الاستثمارية ان نقول ان هذا الاندماج في صالح البنكين..

وليعلم الكل أني مستثمر في البنكين وممكن ان يكون هذا الامر لصالحي.. ولكن بحسب منصبي فأنا مراقب ومشرع..وبرا بقسمي..واجب علي ان احافظ على حقوق الآخرين والفرص التنافسية الحقه..

هناك مصطلح أسمه monopoly..

وهو الاحتكار او السيطره على المنافسه..وهذا الذي سيحصل في الكويت.. عندنا بنوك بوبيان ووربه والدولي.. كلها بنوك ناشئه في هذا العمل.. لا تستطيع المنافسة مع مؤسسه مالية بهذه الضخامه بعد الاندماج.. لو كان عندنا في الكويت حكومة تطبق قوانين الاحتكار وحماية المنافسة والمستهلك بشكل صحيح وقوي.. ممكن اوافق.. ولكن الواقع عكس ذلك..

كذلك اعتراف كبار المحللين ان (اذا حصل الاندماج ممكن يعزز الوضع الخارجي للبنك)..

اذا كان الوضع الخارجي بهذا الاندماج سينافسون البنوك الخارجية الكبيره.. اذا الوضع داخل الكويت سيكون جدا صعب على البنوك الصغيره ان تنافس ومنها ممكن ان تخرج من المنافسة ويتأثر السوق الاسلامي المحلي وتكبد صغار المستثمرين والمالكين والدوله التي هي ضامنه للودائع خسائر ومبالغ مالية كبيره .. وحادثة بنك الخليج لهي اكبر دليل!!

ويجب على الشعب ان يعي ان العجله معكوسه في البلد.. والحكومة مسيطر عليها لا حول ولا قوة..ولا تريد ان تطبق القوانين بمساواة وحياديه.. والدليل ان من سخريات القدر سيئوا الذكر متهمين بالإيداعات من الأعضاء سيصوتون باسقاط عضوية الدكاتره الأفاضل الطبطبائي والحربش الذين كان لهم مواقف مشرفه في قضية الإيداعات .. وهم الآن مع زملائهم من الأعضاء السابقين والشباب الشرفاء محكومين وملاحقين في المهجر..

لا حول ولا قوة الا بالله..