النائب النصف: الوزيرة د. بوشهري أبلغتنا فتح باب التخصيص لمدينة جنوب صباح الأحمد التي تتسع لـ 25 ألف وحدة سكنية

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:56 10/07/2018 حدث بتاريخ: 14:56 10/07/2018

كشف مقرر اللجنة السكنية البرلمانية النائب راكان النصف عن فتح باب التخصيص لـ 12 الف وحدة سكنية الاسبوع المقبل في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للسنة المالية الحالية 2018/ 2019.

وقال النصف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم، اعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية حسب الاتفاق السياسية الذي كان منذ مجلس 2013 والذي ينص على توزيع سنوي لما يقاربة 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأوضح النصف" تم ابلاغنا بشكل رسمي بشأن توزيعات السنة المالية 2018 / 2019 بتوزيع 12 الف وحدة سكنية في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، مضيفا "سيتم فتح باب التخصيص للسنة المالية الحالية الاسبوع المقبل لجنوب مدينة صباح الاحمد لـ 12 ألف وحدة سكنية، علماً ان الجزء الجنوبي من المدينة يتسع لـ 25 الف وحدة سكنية".



وتابع النصف "فيما يتعلق في خدمات مدينة صباح الأحمد، ابلغتنا الوزيرة بوشهري عن طرح مجموعة مشاريع تتمثل في الشراكة بين القطاعي العام والخاص وتغطية القطاعات الخدمية للمدينة ".

ولفت النصف الى ان اجتماع السكنية تطرق الى نسبة انجاز عقود مدينة المطلاع "والتي كانت نسبة مرضيه للجنة بحسب ارقام الاسكان، ونعتقد الى الان ان العمل مرضي من قبل وزارة الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية".

وقال النصف "نأمل بالمزيد من العمل وان تستمر هذه التوزيعات السنوية بشكل السليم، كما نوجه شكرنا لقيادي وموظفي المؤسسة العامة لرعاية السكنية".