الرئيس الغانم: اجراءات المجلس تجاه النائبان الحربش والطبطبائي ستكون في دور الانعقاد المقبل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 18:58 08/07/2018 حدث بتاريخ: 19:29 08/07/2018

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز اليوم ليتسنى بعد ذلك الحديث عن الإجراءات الدستورية ذات الصلة بما ورد فيه لا سيما ما يتعلق بالنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معلنًا انه سيتحدث إلى الصحافيين عن هذه الإجراءات بعد تسلمه منطوق الحكم رسميًّا .

وأضاف الغانم في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس أنه لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.