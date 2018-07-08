الرئيس الغانم: اجراءات المجلس تجاه النائبان الحربش والطبطبائي ستكون في دور الانعقاد المقبل
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز اليوم ليتسنى بعد ذلك الحديث عن الإجراءات الدستورية ذات الصلة بما ورد فيه لا سيما ما يتعلق بالنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معلنًا انه سيتحدث إلى الصحافيين عن هذه الإجراءات بعد تسلمه منطوق الحكم رسميًّا .
وأضاف الغانم في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس أنه لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.