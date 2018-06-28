مكتب مجلس الأمة: عرض الأسئلة البرلمانية التي يوجد بشأنها خلاف دستوري أو لائحي على المجلس للتصويت عليها

جانب من الجلسة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:59 28/06/2018 حدث بتاريخ: 18:02 28/06/2018

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن المكتب وجه بإسمه وبإسم رئيس مجلس الأمة الشكر لكل العاملين في الأمانة العامة وحرس المجلس على جهدهم وتفانيهم في العمل بالاضافة الى جميع الإعلاميين في كافة الصحف ووسائل الإعلام المختلفة على جهودهم في تغطية أخبار الخاصة بالمجلس.

واضاف ان المكتب تقدم ايضا بالشكر للنواب على جهودهم واقتراحاتهم وحضورهم لاجتماعات اللجان ومشاركتهم في الوفود البرلمانية الخارجية، مبينا أن هذا الأمر يجب أن يكون مقدرا من الجميع لمكانة وسمعة الكويت خارجيا والتي تتجلى في تناغمه وانسجامه مع السياسة الخارجية التي أسسها صاحب السمو أمير البلاد .

وأكد أن هذا الأمر مشهود لمجلس الأمة وللسياسة الخارجية الكويتية في المواقف والمحافل الدولية ، مشيرا الى الشكر والإعجاب الذي تتلقاه الوفود البرلمانية لمجلس الأمة في الخارج نظرا للمواقف والدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية ممثلة بمجلس الأمة .

وذكر الرويعي ان المكتب ناقش العديد من الأمور التي تم تأجيلها في الإجتماع السابق ، ومن ضمنها سرية الأسئلة البرلمانية ، وتم اتخاذ اللازم بشأنها بحيث إذا كانت هناك سرية للأسئلة فيحق للنائب طلب عدم السرية وعرض الأمر على المجلس ليقرر بدوره إنطباق السرية على الأسئلة من عدمها ، مؤكدا أن مكتب المجلس يرحب بأي استفسار نيابي عن هذه الأمور .

وقال ان مكتب المجلس تطرق الى الأسئلة الموجهة لرئيس ديوان المحاسبة والتي تتم عن طريق رئيس مجلس الأمة وفقا للائحة مبينا انه تم الإتفاق على أن يستدعى رئيس ديوان المحاسبة إلى مكتب المجلس لكي يوجه النواب السائلين أسئلتهم له بشكل مباشر .

وأوضح أنه تقرر أن تعرض الأسئلة التي يوجد بشأنها خلاف دستوري أو لائحي على المجلس للتصويت عليها .

وبين الرويعي أن مكتب المجلس قرر أيضا أن يتم تطوير القناة الإعلامية وتضمين لغة الإشارة في التغطية الإخبارية للمجلس والجلسات ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحاجة لوظائف في لغة الإشارة للكويتيين من الجنسين وفق شروط معينة .

وذكر أن إجتماع مكتب المجلس استعرض قضايا عديدة منها ضرورة الإلتزام الدائم باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور الكويتي والحث على عدم الخروج عنهما في الكثير من الموضوعات.

وقال الرويعي "ان مكتب المجلس يتمنى للجميع التوفيق وقضاء إجازة سعيدة على أمل الإجتماع في دور الإنعقاد القادم ، كما يتمنى التوفيق للجان العاملة في الفترة الصيفية وتسهيل مهامها من خلال التعاون بين المجلس والحكومة" .